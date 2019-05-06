Военный эксперт сравнил «Пересвет» России с прототипом лазерной установки США

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» был создан РФ для поддержки систем ПВО в борьбе с высокоточным оружием, отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Но лазером нельзя уничтожать все ракеты, летающие в воздухе, как это пытаются представить американцы после испытания своего прототипа лазерного оружия. В Минобороны РФ понимают эти оговорки и с их учетом применяют «Пересвет», который уже стоит на опытно-боевом дежурстве.

Испытания прототипа лазерного оружия США

Американские СМИ сообщили о первых успешных испытания прототипа лазерного оружия. ВВС США испытали его еще в апреле на полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико, но известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что разработка компании Lockheed Martin сбила несколько ракет воздушного старта. Американские военные планируют принять лазерный комплекс на вооружение во второй половине 2020 годов.

Предполагается, что новое оружие будет обеспечивать безопасность истребителей, а также перехватывать ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух». Российские разработчики следуют здесь на несколько шагов впереди, так как об успешных испытаниях лазерного комплекса «Пересвет» президент РФ Владимир Путин сообщил еще в декабре 2018 года. Сейчас «Пересветы» уже несут опытно-боевое дежурство в российской армии.

«Российский комплекс «Пересвет» был создан в поддержку комплексам ПВО для того, чтобы бороться с высокоточным оружием. Главные тактико-технические требования, которые выдвигались к нему, это точность и скорострельность поражения. Прототип успешно выполнил их, поэтому был принят на вооружении. Кроме того, российские разработчики уже работают над модернизацией «Пересвета» и развитием комплекса.

Американский лазерный комплекс пока находится только на испытаниях. Сообщается, что он сбил ракету, но на самом деле ситуация обстоит иначе — лазер воздействовал на оптико-электронное устройство, находящееся в головке самонаведения отдельных ракет. Другими словами, он ослепил орган наведения ракеты, и та потеряла инструмент, по которому двигается к цели. Нельзя сказать о том, что лазером можно уничтожить все то, что летает в воздухе, все-таки у него есть ограничение по мощности», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня».

О том, что лазерный комплекс «Пересвет» 1 декабря заступил на опытно-боевое дежурство, ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ в Москве. Как добавил Шойгу, в войска в 2018 году поступило более двух тысяч модернизированных и новых образцов вооружения. В итоге доля современного вооружения, военной и специальной техники в сухопутных войсках была доведена до 50,8%, а в воздушно-космических силах она составила 81,8%.

Задачи лазерного комплекса "Пересвет"

Глава оборонного ведомства уверен, что современная, мобильная, компактная и боеспособная российская армия без увеличения численности и военного бюджета готова противодействовать всем существующим угрозам. А приоритеты Минобороны учитывают значение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при создании новых образцов оружия. С усилением финансирования по линии НИКОР появление новых «Пересветов» и «Кинжалов» в армии РФ не заставит себя ждать, соглашаются эксперты.

«Когда мы создавали свой «Пересвет», то сразу понимали, что он будет использоваться не для уничтожения, а именно для воздействия на оптико-электронные устройства, которые есть в конструкции высокоточного оружия. Речь идет в том числе о средствах разведки, беспилотниках, делающих корректировку средствам поражения и подвесных модулях самолетов, имеющих оптические каналы для наведения высокоточного оружия.

Кроме того, лазеры эффективны против всей оптики, которая есть в наземных комплексах, прицельных системах и других подобного рода устройствах. «Пересвет» создавался для ослепления, надежного выведения каналов, по которым поставлялась основная информация для применения этих видов вооружения. И хотя американцы пытаются представить свой лазер как инструмент в борьбе чуть ли баллистическими ракетами это не так», — отмечает Леонков.

По словам военного эксперта, прямая дальность применения лазера составляет порядка двух километров, но это только в ясную погоду. Слоистая структура атмосферы плюс осадки делают применение лазера достаточно ограниченным. Кроме того, никто не будет пускать ракеты, зная что неподалеку есть лазер, их предпочтут использовать в условиях непогоды, что для современных ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» не является препятствием. Об эффективности такого вида вооружений всегда нужно говорить с оговорками, и в Минобороны РФ понимают эти оговорки.