В NASA рассказали о мошенниках, сгубивших две ракеты

Из-за подрядчика-мошенника в NASA при запуске потеряли две ракеты с научными спутниками. О многолетней схеме поставки бракованных деталей сотням американских заказчиков стало известно лишь спустя десять лет.

Аварии ракет по вине брака, произведенного на предприятиях космической отрасли, происходят не только в России . Опуликованные на днях документы раскрыли причины сразу двух аварий ракет, которые произошли в США еще десять лет назад.

Речь идет о двух авариях американских ракет Taurus, которые в 2009 и в 2011 году после старта так и не смогли вывести в космос полезную нагрузку. Обе ракеты стартовали нормально, однако в критический момент спустя несколько минут после старта что-то шло не так: обтекатели полезной нагрузки не отстрелились от носителей, и ракеты упали в Тихом океане вблизи Антарктиды.

Эти ракеты собирались компанией Orbital Sciences (сегодня это Northrop Grumman Innovation Systems), в ходе запусков на орбиту должны были вывести две американские научные обсерватории — Orbiting Carbon Observatory для мониторинга углекислого газа в атмосфере Земли и спутник Glory для наблюдения за климатом Земли.

Аварии при запуске этих двух аппаратов обошлись NASA в $700 млн Все эти годы истинные причины аварий не назывались, и лишь недавно в NASA опубликовали результаты расследования, которое вскрыло многолетнюю схему мошенничества, которая использовалась одним из субподрядчиков NASA — компанией SPI, поставлявшей важные комплектующие для изготовителя ракет Orbital Sciences.

Компания SPI производит различные прессованные алюминиевые детали, для ракет Taurus она делала так называемые ломающиеся соединения, которые в момент подрыва пиропатрона должны помогать отстрелу головного обтекателя.

Тесты показали, что эти узлы оказались слишком толстыми,

а потому выдерживали энергию заряда и продолжали держать обтекатель.

При этом по документам внутренние испытания, которые проводил сам изготовитель узлов, показывали соответствие их прочности предъявляемым требованиям. Расследование показало, что работники предприятия намеренно, от руки подделывали результаты испытания узлов либо же вписывали в отчетные ведомости результаты испытаний годных образцов изделий при проверке бракованных.

«В NASA рассчитывают на честность наших производителей во всей цепочке поставщиков, — заявил директор пусковых услуг NASA Джим Норман. — Несмотря на то, что мы производим собственные испытания, NASA не в состоянии перепроверять каждый узел. Вот почему мы требуем и оплачиваем проверку определенных компонентов поставщиком. Когда результаты испытаний подменяются и проходит поддельная сертификация, миссия терпит крах».

Результаты расследования были переданы в офис Генерального инспектора NASA и министерство юстиции США , которое выяснило, что руководство фирмы поощряло подделку результатов ради прибыли и прикрытия собственных технологических проблем.

Причем делалось это на протяжении не одного года и страдали от этого многие заказчики в США, в том числе военные.

«В течение почти двадцати лет SPI и ее сотрудники покрывали некондиционное производство, нагло подделывая результаты испытаний, — заявили в министерстве юстиции. — Затем они передавали фальшивые результаты тестов сотням заказчиков по всей стране, чтобы увеличить корпоративную прибыль и получить производственные бонусы».

За эти годы различным организациям были переданы тысячи некондиционных алюминиевых изделий фирмы.

«SPI узнали о подделке некоторых испытаний алюминиевых изделий в 2015 году, — заявили в Norsk Hydro ASA. — Должностные преступления были немедленно прекращены, и работники, ответственные за это, были отстранены. Вдобавок SPI сообщила о преступлениях представителям правительства и заказчикам».

В рамках достигнутого судебного соглашения и частичного признания вины головная компания Norsk Hydro ASA согласилась выплатить в общей сложности $46 млн NASA, Министерству обороны США и другим пострадавшим заказчикам, «чтобы снять уголовные обвинения и гражданские иски, касающиеся 19-летней мошеннической схемы, которая подразумевала подделку тысяч документов на алюминиевые изделия, поставленные сотням заказчиков».

Ранее сообщалось, что один из руководителей SPI Деннис Балиус в 2017 году был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в $170 тыс. по делу о поддельных сертификатах.

Кроме того, в NASA исключили компанию SPI из своих поставщиков и рекомендовали вычеркнуть Hydro Extrusion Portland из списка исполнителей федеральных контрактов.