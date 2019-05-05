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Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь с IDEF-2019 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Корабль выполнял задачи в Средиземном море, а также принимал участие в международной выставке IDEF-2019 в Турции.
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» тепло встретили в порту Севастополя по возвращении из Средиземного моря, где корабль составе постоянной группировки ВМФ с марта текущего года выполнял свои задачи. Последним пунктом назначения для фрегата был Стамбул, где корабль принимал участие в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.
На берегу корабль встречали родственники членов экипажа, а также официальные лица, власти Севастополя, с караваем и запеченным поросенком, которого преподнесли командиру корабля Антону Куприну.
«Турецкая сторона не просто восприняла качественно и хорошо новые виды вооружения (они о них слышали). Но после посещения корабля военнослужащими интерес этот резко возвысился по одной простой причине: корабль очень хорошо содержится. Взглянув на виды вооружения, которые на нем представлены, турецкую сторону поразило, что корабль уже длительное время находится в море, а вооружение при этом не пострадало. Это заслуга нашего военно-промышленного комплекса. Поэтому в Турции были этим моментом восхищены», — поделился командир корабля впечатлениями от участия в выставке.
Перед там, как моряки воссоединились на берегу со своими семьями, их благословил и окропил святой водой священник.
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» представлял на выставке свой корабль, как образец отечественного кораблестроения, сочетающий конструктивные возможности корпуса корабля с возможностями размещенного на нем современного вооружения. Выставка IDEF-2019 проходила с 30 апреля по 3 мая.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Севастополь , Стамбул , Турция
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