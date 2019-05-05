Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь с IDEF-2019

Корабль выполнял задачи в Средиземном море, а также принимал участие в международной выставке IDEF-2019 в Турции

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» тепло встретили в порту Севастополя по возвращении из Средиземного моря, где корабль составе постоянной группировки ВМФ с марта текущего года выполнял свои задачи. Последним пунктом назначения для фрегата был Стамбул , где корабль принимал участие в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

На берегу корабль встречали родственники членов экипажа, а также официальные лица, власти Севастополя, с караваем и запеченным поросенком, которого преподнесли командиру корабля Антону Куприну.

«Турецкая сторона не просто восприняла качественно и хорошо новые виды вооружения (они о них слышали). Но после посещения корабля военнослужащими интерес этот резко возвысился по одной простой причине: корабль очень хорошо содержится. Взглянув на виды вооружения, которые на нем представлены, турецкую сторону поразило, что корабль уже длительное время находится в море, а вооружение при этом не пострадало. Это заслуга нашего военно-промышленного комплекса. Поэтому в Турции были этим моментом восхищены», — поделился командир корабля впечатлениями от участия в выставке.

Перед там, как моряки воссоединились на берегу со своими семьями, их благословил и окропил святой водой священник.

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» представлял на выставке свой корабль, как образец отечественного кораблестроения, сочетающий конструктивные возможности корпуса корабля с возможностями размещенного на нем современного вооружения. Выставка IDEF-2019 проходила с 30 апреля по 3 мая.