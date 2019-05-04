Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
В частности, издание отмечает, что когда Турция начнет операцию против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии, поддерживаемых США, американская армия не сможет оказать поддержку с воздуха "террористам" ввиду угрозы со стороны С-400.
Кроме того, газета добавляет, что большой страх из-за С-400 испытывает и Израиль, близкий союзник Вашингтона в регионе. Израиль имеет долгосрочные планы относительно турецкого континентального шельфа в Средиземном море с большими запасами природных ресурсов. Получать прибыль от этих месторождений надеются и США, однако наличие С-400 у Турции также портит эти планы.
Кроме того, Türkiye называет время, когда между США и Турцией начались разногласия, — в частности, военная операция Соединенных Штатов в Персидском заливе против Ирака в 1991 году. Тогда Турция по требованию Вашингтона прекратила приграничную торговлю и перекрыла нефтепровод в Ирак, однако эти действия обернулись огромными потерями, причем США никак не возместили Турции эти убытки.
Перед началом второй операции против Ирака США требовали, чтобы Турция предоставила американской армии свою территорию для атаки, однако на этот раз турецкие власти отказались, не захотев подчиняться, что привело к охлаждению отношений между странами.
В заключение газета подчеркивает, что для защиты своих интересов Турция должна избавиться от покровительства США и Запада. Благодаря покупке С-400 у России страна обеспечит безопасность своего континентального шельфа в Средиземном море, получит стратегические преимущества в энергетической геополитике на Ближнем Востоке, устранит присутствие террористических организаций в регионе, а это все будет сильно нервировать Соединенные Штаты, которые испугаются потери своего влияния.
Последние новости
"Поменяли шило на мыло": в Сети оценили ответ Зеленского Путину Для русских за рубежом назначен "день икс" Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
Комментарии1
Оружие , Армия , В мире , Рабочая партия Курдистана , Израиль , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотели в историю? Действуйте»
Вновь испытывают: КНДР запустила ракету7
Названо условие для снятия санкций с России27
«Давить»: Украина задумалась над жестким ответом РФ204
«Кто знает»: Слепаков сравнил себя с Зеленским
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение