Пентагон решил оправдать разработку ядерного оружия фейками о России

США намерены разрабатывать и размещать ядерное оружие малой мощности из-за якобы существующей российской доктрины «эскалации для деэскалации», заявил помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг.

По его словам, США выбрали этот путь, так как увидели, «что, в частности, делают русские». Вашингтон обеспокоен доктриной «эскалации для деэскалации». По версии США, Россия рассматривает возможность ограниченного применения ядерного оружия в условиях военного конфликта с использованием обычных видов вооружения, передает РИА «Новости».

В Пентагоне хотят, чтобы противники США не думали, будто «имеют какое-то преимущество» и могут «бросать вызов» Вашингтону. Как заявил Трахтенберг, США не желают доводить «эскалацию до самого высокого уровня».

По версии США, действия Вашингтона направлены не на то, чтобы «понизить свой порог применения» ядерного оружия, а на то, чтобы «повысить порог в умах противника».

На днях Трахтенберг подтвердил, что США не собираются брать на себя обязательства не применять первыми ядерное оружие.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что утверждения американских властей о выработке Россией военной доктрины «эскалация для деэскалации» не соответствуют действительности.