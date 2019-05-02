Турция решила купить украинские танковые ракеты

Турецкая госкорпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) парафировала соглашение с украинской компанией «Спецтехноэкспорт» на поставку Анкаре ракет для танковых пушек. Об этом сообщается на сайте украинского предприятия.

Речь идет о ствольных управляемых ракетах «Конус» калибром 120 миллиметров (единый стандарт НАТО ). В течение первого этапа предусмотрены поставки ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. В дальнейшем некоторые технологии будут переданы турецкой стороне для самостоятельного производства ракет на мощностях MKEK.

На данный момент стороны согласовали стоимость контракта и точное количество проданных ракет. Окончательное подписание контракта и начало производства экспортной партии вооружений запланировано на ближайшие недели.

«Конусы» производит расположенное в Киеве конструкторское бюро «ЛУЧ». По заявлению производителя, ракета способна поражать цель на расстоянии до пяти километров. Тандемная боевая часть способна преодолевать динамическую защиту и пробивать до 800 миллиметров брони.