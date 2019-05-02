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Турция решила купить украинские танковые ракеты 

Lenta.ru + ещё 5 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Турецкая госкорпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) парафировала соглашение с украинской компанией «Спецтехноэкспорт» на поставку Анкаре ракет для танковых пушек. Об этом сообщается на сайте украинского предприятия.
Речь идет о ствольных управляемых ракетах «Конус» калибром 120 миллиметров (единый стандарт НАТО). В течение первого этапа предусмотрены поставки ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. В дальнейшем некоторые технологии будут переданы турецкой стороне для самостоятельного производства ракет на мощностях MKEK.
На данный момент стороны согласовали стоимость контракта и точное количество проданных ракет. Окончательное подписание контракта и начало производства экспортной партии вооружений запланировано на ближайшие недели.
«Конусы» производит расположенное в Киеве конструкторское бюро «ЛУЧ». По заявлению производителя, ракета способна поражать цель на расстоянии до пяти километров. Тандемная боевая часть способна преодолевать динамическую защиту и пробивать до 800 миллиметров брони.
14 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что производство украинских ракет среднего радиуса дальности стало возможным только благодаря контрабанде российских комплектующих. По его словам, воспроизведение таких производств стоило бы «миллиардных капиталовложений».
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Оружие , Армия , Украина , Юрий Луценко , НАТО , Турция
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