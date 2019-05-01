Пуски «Урана» попали на видео

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Минобороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Экипаж корвета успешно поразил двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, находившуюся в 30 километрах от боевого корабля.

Корвет "Стойкий" передали флоту летом 2014 года. Его главное ударное оружие — противокорабельный ракетный комплекс "Уран", который предназначен для поражения быстроходных надводных кораблей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.