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Как советский танк положил конец войне во Вьетнаме 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, — продолжалась восемь лет, а завершил ее 44 года назад один танк: советский Т-54. Для США эта война закончилась позорной операцией "Порывистый ветер" — бегством американцев из Сайгона.
Весной 1975 года войска Северного Вьетнама развернули широкомасштабное наступление, завершившееся 30 апреля в Сайгоне. Символами победы стал флаг Северного Вьетнама над президентским дворцом и советский Т-54 и с бортовым номером "843" у его подъезда. Сейчас танк установлен на почетном месте в военно-историческом музее, а e дворца стоит его нарядный аналог.
Вечером 29 апреля танкисты 203-го полка получили приказ: ворваться в город и взять штурмом президентский дворец. Бой за Сайгон начался с мощной артподготовки — тяжелая артиллерия северян заработала еще до рассвета. Во ходе канонады на аэродроме Таншоннят погибли двое американских солдат, ставшие последними жертвами армии США в этой войне. Семь Т-54 203-го танкового полка вьетнамской армии ворвались в город. По дороге в центр они подстрелили два американских танка M41 и четыре бронетранспортера M113 — последняя бронетехника США, погибшая во Вьетнаме. В 12.15 советский танк протаранил забор президентского дворца.
В это время на юге города происходила спешная эвакуация американцев и их союзников из местной администрации. Военными вертолетами их вывозили на корабли 7-го флота США, Доставившие беженцев вертолеты сбрасывали за борт, чтобы освободить место для следующих. Вьетнамская армия не препятствовала бегству.
Высочайшая надежность
Средний танк Т-54 был создан в конструкторском бюро Уралвагонзавода, как развитие революционного Т-44 с улучшением характеристик по основным боевым параметрам: мобильность, защита, огневая мощь.
— Танк производил впечатление. Его внешние формы учитывали необходимые углы встречи с будущими снарядами противника, что придавало ему соответствующую обтекаемость и красоту. Более совершенной формы корпус, приплюснутая башня с новой пушкой покоились на десяти больших опорных катках, которые опирались на мелкозвенчатые гусеницы. Эта, на первый взгляд, просто красота форм и силуэта говорила специалистам о некоторых высоких технических параметрах машины, а именно: обтекаемые формы корпуса и башни — о повышенной стойкости броневой защиты и меньшей поражаемости его, длинный ствол пушки — о высокой начальной скорости снаряда, что является основным положительным качеством танковой пушки, десять больших, с внешней обрезинкой, опорных катков говорили о возможностях движения на больших скоростях, чему способствовали и мелкозвенчатые гусеницы, и многое другое, — так описал свои впечатления от встречи с Т-54 руководитель государственной комиссии полковник Е. А. Кульницкий.
Танк прославился высочайшей надежностью. Все годы войны в Афганистане Т-54 был основным танком советских войск, поскольку отлично работал в условиях высокогорья. Выпущенные полвека и более назад машины до сих пор воюют в Сирии и Ливии, стоят на вооружении трех десятков стран.
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Оружие , Армия , Войска , Уралвагонзавод , Вьетнам , США
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