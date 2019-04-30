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Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Японское море 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Северная верфь
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вошел в Японское море и в среду прибудет во Владивосток, где примет участие в праздновании 74-летия Победы, сообщил журналистам начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота в дальнем походе, вошел в Японское море. Завтра отряд прибудет в главную базу Тихоокеанского флота — Владивосток", — сказал он.
Отмечается, что во Владивостоке североморцы примут участие в праздновании 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сообщается, что экипажи фрегата и спасательного буксира "Николай Чикер", судна МТО "Эльбрус" и танкера "Кама" отдохнут на берегу и подготовят материальную часть кораблей и судов к следующему этапу дальнего похода. Отряд продолжит выполнение задач длительного плавания в Тихом океане после 9 мая.
Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата это первый поход, с начала которого уже пройдено более 15 тысяч морских миль, выполнено несколько общекорабельных учений оборонительного характера и совершены деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка. Также "Адмирал Горшков" принял участие в торжествах в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая.
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Оружие , Армия , Совет Федерации , Владивосток
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