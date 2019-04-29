В Китае нашли у США аналог российского беспилотника «Посейдон»

Американский подводный беспилотник-носитель сверхскоростных торпед Manta, схожий по характеристикам с российским «Посейдоном», существенно ему уступает и в максимальной глубине, на которой может действовать, и в предельной скорости, и еще в ряде особенностей, считает китайское СМИ. Авторы публикации пришли к выводу, что наличие на вооружении «Посейдона» предоставит России возможность контролировать Северный Ледовитый океан.

Китайские журналисты из издания «Хуаньцю шибао» нашли американский подводный дрон, который является носителем сверхскоростных торпед Manta и в теории способен сам обнаруживать и уничтожать цели. Там отметили, что беспилотник США по-прежнему числится в процессе разработки, которая началась еще в 1996 году.

Авторы расследования сравнили с этой техникой российскую беспилотную систему «Посейдон». Предполагается, что после всех доработок Manta сможет функционировать на глубине чуть более 500 м. Журналисты обратили внимание, что, в отличие от американского конкурента, «Посейдон», получивший на Западе прозвище «торпеда Судного дня», способен перемещаться и решать задачи на куда большей глубине.

Несомненным преимуществом российского беспилотника китайскее СМИ назвало и высокую скорость передвижения, которая делает его практически неуязвимым для противника. Кроме того, очки «Посейдону» добавляет наличие у него ядерного двигателя, который позволяет долгое время работать в автономном режиме.

Сегодня «Посейдон» не имеет конкурентов среди аналогов и превосходит каждого из них наголову, уверены журналисты. Они заявили, что российский беспилотник является лучшим из существующих аппаратов. К тому же он не только способен нести ядерный заряд, но и оснащен камерами высокого разрешения и уникальным сонаром, позволяющим транслировать 3D-изображение морского дна. Такие технологии идеально подходят для проведения глубоководных исследований, констатировали китайские СМИ.

Специалисты убеждены: наличие у РФ «Посейдона» обеспечит ей контроль над Северным Ледовитым океаном, и российские берега станут недосягаемы для иностранных подводных лодок.

Изумление зарубежных журналистов вызывает не только сам «Посейдон», но и его носитель — новая подводная лодка «Белгород», которая была торжественно спущена на воду 23 апреля. Немецкое издание Stern назвало ее «подводным гигантом», который способен выполнять особые миссии в условиях полной секретности.

Особое внимание журналисты обратили на способность подлодки взять на борт субмарины меньших размеров, в том числе российские торпеды «Посейдон». Впрочем, у Stern этот факт вызвал «особенное беспокойство», поскольку подобные торпеды оснащены термоядерным боеголовками мощностью в две мегатонны. Такое оружие способно уничтожить целую авианосную группу США и вызвать мегацунами, которое смоет прибрежный район Соединенных Штатов, отметили там.

К тому же, обратили внимание немецкие журналисты, у «Посейдона» есть ядерный двигатель, позволяющий торпеде обладать практически неограниченным запасом хода и достигать под водой скорости до 200 км/ч.

В Stern также предположили, что российским инженерам удалось решить проблему суперкавитации. Это значит, что вокруг корпуса торпеды создается защитная воздушная оболочка, за счет чего резко снижается трение между ее телом и водой, следовательно, увеличивается скорость.

В конечном счете, в издании пришли к выводу, что, обладая не только такой не имеющей аналогов торпедой, а теперь еще и современным средством ее доставки почти в любую точку планеты, Россия может «доминировать в подводном мире».

В свою очередь, Business Insider со ссылкой на экспертов делает предположение об истинном назначении «Посейдонов». Там пришли к выводу, что на самом деле торпеды «Судного дня» призваны развалить НАТО . Журналисты подчеркнули, что обычное ядерное оружие в большинстве случаев может уничтожить город, а новейшие российские торпеды способны «прекратить существование целого континента».

Более того, Москва сможет использовать «Посейдоны» даже в случае своего полного уничтожения, отметили в издании.

«Посейдон» стал обсуждаемой темой как в российских, так и в иностранных СМИ, сразу после того, как в марте прошлого года о нем рассказал президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. Российский лидер сообщил, что эти беспилотники способны передвигаться на крайне большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая во много раз превышает скорость подлодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».

Глава государства особенно обратил внимание, что беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.