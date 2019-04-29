Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Yomiuri: США согласились отодвинуть зоны учений своих войск от района Токио 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Правительство Японии договорилось с властями США об изменении границ зон проведения учений американских ВМС в районе Токио, что позволит серьезно повысить интенсивность использования международного аэропорта Нарита. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri Shimbun, соответствующее решение будет принято в мае на заседании двустороннего комитета по вопросам, связанным с пребыванием в стране вооруженных сил Соединенных Штатов.
Конкретно речь идет о смещении к югу на несколько десятков километров двух зон в Тихом океане, расположенных к юго-востоку от полуострова Босо в районе Токио. Американские корабли и самолеты регулярно проводят там боевые стрельбы, эти районы практически закрыты для гражданских транспортных средств.
Смещение тренировочных зон к югу позволит с конца марта 2020 года на 30 тыс. увеличить число взлетов и посадок в токийском международном аэропорту Нарита, доведя их до 300 тыс. в год. В дальнейшем интенсивность использования аэропорта Нарита предполагается повысит до 500 тыс. взлетов и посадок в год.
Такая мера особенно важна с учетом резкого увеличения притока иностранных туристов в Японию в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры. В 2018 году страну посетили более 31 млн иностранцев. В 2020 году, как ожидается, их число возрастет до 40 млн человек.
ТАСС: последние новости
Самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск СМИ: Япония намерена вдвое увеличить дальность своих ракет класса "земля - корабль" В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Превзошел Порошенко. Зеленского «разоблачили» в России1006
Дочь Алсу затравили после скандала на «Голосе»20
Зеленский покажет россиянам фокусы20
«Из таких как Микелла вырастают Агилеры»189
Испытания российского «убийцы боингов» попали в Сеть40
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Схватка кобры и варана попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение