Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны впервые показало список техники московского парада 9 мая 

360tv.ru 25 минут назад
Состав колонны бронетехники и воздушного парада впервые заранее опубликован Министерством обороны России перед торжественными мероприятиями 9 мая 2019 года в Москве. Данные появились в газете «Красная звезда».
МО РФ
Во главе колонны бронетехники традиционно — Т-34. Затем по площади пройдут автомобили «Тигр-М», часть из которых оснащена противотанковым комплексом «Корнет-Д», бронемашины «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и модернизированные Т-72Б3.
После этого настанет черед техники ПВО. Будут представлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные «Панцири-С», пусковые установки ЗРК С-400. Следующими пойдут боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
По Красной площади пройдут части артиллерии — САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Смерч», а также от войск РВСН — «Ярс» и «Искандер-М».
МО РФ
При благоприятных погодных условиях над Кремлем пролетят четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. За ними последуют истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25. От стратегической авиации — ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Отдельно покажут имитацию дозапрпавки в воздухе в исполнении экипажей самолет-заправщика Ил-78 и стратегического ракетоносца Ту-95МС.
Общее число участников парада — свыше 13,6 тысячи военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных аппарата.
360tv.ru: последние новости
Скончался бывший сенатор США Лугар Россия создала уникальную антиторпеду Дипломатия домохозяек. Угрозы американского посла связали с невежеством
Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Войска , Новости Москвы , Министерство обороны , РВСН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто вранье: Зеленского «разоблачили» в России850
Зеленский покажет россиянам фокусы10
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование1018
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа304
Грубое психологическое насилие: дочь Алсу пожалели39
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение