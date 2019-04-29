Минобороны впервые показало список техники московского парада 9 мая

Состав колонны бронетехники и воздушного парада впервые заранее опубликован Министерством обороны России перед торжественными мероприятиями 9 мая 2019 года в Москве . Данные появились в газете «Красная звезда».

МО РФ

Во главе колонны бронетехники традиционно — Т-34. Затем по площади пройдут автомобили «Тигр-М», часть из которых оснащена противотанковым комплексом «Корнет-Д», бронемашины «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и модернизированные Т-72Б3.

После этого настанет черед техники ПВО. Будут представлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные «Панцири-С», пусковые установки ЗРК С-400. Следующими пойдут боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

По Красной площади пройдут части артиллерии — САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Смерч», а также от войск РВСН — «Ярс» и «Искандер-М».

МО РФ

При благоприятных погодных условиях над Кремлем пролетят четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. За ними последуют истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25. От стратегической авиации — ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Отдельно покажут имитацию дозапрпавки в воздухе в исполнении экипажей самолет-заправщика Ил-78 и стратегического ракетоносца Ту-95МС.

Общее число участников парада — свыше 13,6 тысячи военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных аппарата.