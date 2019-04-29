Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Российские истребители дважды за неделю были подняты на перехват возможных нарушителей государственной границы РФ . Разведку вели 28 летательных аппаратов.

Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда". Подчеркивается, что нарушений воздушных границы допущено не было. Отметим, что неделей ранее разведку у границ России провели 22 летательных аппарата.

Специалисты говорят о возросшей активности иностранных разведывательных самолетов и беспилотников в районе границ РФ и российских военных объектов за границей. Их появление регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи баз России в Сирии.