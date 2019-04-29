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Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские истребители дважды за неделю были подняты на перехват возможных нарушителей государственной границы РФ. Разведку вели 28 летательных аппаратов.
Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда". Подчеркивается, что нарушений воздушных границы допущено не было. Отметим, что неделей ранее разведку у границ России провели 22 летательных аппарата.
Специалисты говорят о возросшей активности иностранных разведывательных самолетов и беспилотников в районе границ РФ и российских военных объектов за границей. Их появление регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи баз России в Сирии.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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