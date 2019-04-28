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Умер архитектор ядерного разоружения СССР 

Lenta.ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: Louie Palu / GlobalLookPress
В американском городе Индианаполис (штат Индиана) на 88-м году жизни скончался эксперт-международник Ричард Лугар. Об этом сообщает Associated Press.
По данным центра Лугара — научно-исследовательского института, занимающегося глобальными проблемами XXI века — он умер из-за осложнений аутоимунного неврологического заболевания.
Лугар несколько десятилетий работал в комитете Сената по международным делам и дважды был его председателем. Он помогал властям разрабатывать программы сокращения вооружений, в том числе в сотрудничестве с сенатором демократом Сэмом Нанном создавал программу, по которой США выделяли деньги для утилизации ненужных России советских ядерных боеголовок и баллистических ракет. Именно благодаря усилиям Лугара и Нанна без ядерного оружия остались Украина, Казахстан и Белоруссия.
«Каждый склад [ядерных боеприпасов] представляет опасность: террористы могут попытаться украсть их, а охраняющий их персонал может поддаться искушению и попытаться продать их на черном рынке. Мы не хотим задаваться этими вопросами на следующий день после атаки на американскую военную базу», — говорил он в 2005 году.
Лугар выдвигался в президенты на выборах 1996 года, однако потерпел неудачу.
Ранее 28 апреля Россия заявила о готовности вести переговоры о ядерном разоружении, но только после того, как действующие договоренности выполнят США. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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Оружие , Наука и техника , США , Сэм Нанн , Юрий Ушаков , Ричард Лугар , Индианаполис
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