Испытания российского «убийцы боингов» попали в Сеть

Ульяновск. Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21-300, названного «убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска

Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России, заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и лётчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова. После полёта лайнер покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.

МС-21-300 — пассажирский авиалайнер нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Его серийное производство предполагается начать в 2021 году. Самолёт заменит используемые сейчас Airbus А320, Boeing 737, Ту-154 и Ту-204/214, сообщает URA.RU.