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Испытания российского «убийцы боингов» попали в Сеть 

News.ru + ещё 21 42 минуты назад
Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21-300, названного «убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск.
Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России, заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и лётчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова. После полёта лайнер покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.
МС-21-300 — пассажирский авиалайнер нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Его серийное производство предполагается начать в 2021 году. Самолёт заменит используемые сейчас Airbus А320, Boeing 737, Ту-154 и Ту-204/214, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru сообщал, что третий опытный самолёт МС-21-300 впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. В течение года к лётным испытаниям присоединится и четвёртый борт. Продолжительность первого испытательного полёта составила полтора часа, он проходил на высоте до 3,5 км при скорости до 500 км/ч.
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Комментарии7
Оружие , Видео , Boeing , Иркутский авиазавод , Иркут , РИА Ura.ru , Иркутск , Ульяновск
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