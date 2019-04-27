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Генсек ООН оценил решение Трампа выйти из договора о торговле оружием 

ТК «Звезда» + ещё 1 28 минут назад
Фото: Mario Tumm, imagebroker.com, Globallookpress
Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.
Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США выходят из Международного договора о торговле оружием.
«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, который направлен на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.
Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.
Ранее американский президент заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием. По его словам, он обратится к сенату с просьбой об остановке процесса ратификации документа, подписанным Бараком Обамой еще во время его президентства.
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Оружие , В мире , Барак Обама , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , США
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