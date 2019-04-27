Генсек ООН оценил решение Трампа выйти из договора о торговле оружием

Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.

«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, который направлен на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.

Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.