Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.
Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США выходят из Международного договора о торговле оружием.
«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, который направлен на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.
Гутерреш добавил, что этот договор особенно важен сейчас, когда заметен рост международной напряженности.
Ранее американский президент заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием. По его словам, он обратится к сенату с просьбой об остановке процесса ратификации документа, подписанным Бараком Обамой еще во время его президентства.