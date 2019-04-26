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Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты считают закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 "стратегической уловкой" Москвы, направленной на то, чтобы создать раскол между Анкарой и ее западными союзниками. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.
"Российская агрессия в Грузии, на Украине и в Сирии ослабила безопасность Турции. Агрессивное предложение со стороны России — это стратегическая уловка, нацеленная на то, чтобы посеять раскол между Турцией и Западом с помощью С-400", — утверждал он.
"Мы искренне надеемся на то, что Турция сделает выбор в пользу отказа от С-400, обеспечит защиту своего воздушного пространства с помощью систем, совместимых с техникой НАТО, и сохранит свои инвестиции в программу F-35. Мы работали с Турцией в качестве союзников по НАТО и в хорошие, и в плохие времена, в течение почти 70 лет, и мы твердо намерены сохранить эти отношения", — добавил Пэхон.
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Комментарии
Оружие , Армия , В мире , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Москва , США , Турция
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