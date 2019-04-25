«Зловещая»: западные СМИ оценили «Белгород»

Западные журналисты признали, что российская атомная подлодка «Белгород» существенно превосходит американские аналоги и является самой длинной в мире. Они также отметили, что оценить технические характеристики субмарины сложно, поскольку в России это держится в строжайшем секрете, однако назвали ее «зловещей».

Американский журнал Popular Mechanics оценил новую российскую атомную подлодку «Белгород» — носителя беспилотной системы «Посейдон», — которая была спущена на воду 23 апреля. Издание назвало «Белгород» самой длинной подводной лодкой в мире: ее длина составляет около 184 м. Водоизмещение АПЛ — 30 тыс. т, что наполовину больше, чем у стратегических атомных подлодок третьего поколения типа «Огайо», которые есть на вооружении США . Российская субмарина способна погружаться на глубину до 1,7 тыс. футов, то есть 500 м.

«Новая российская подлодка «Белгород» даже превосходит советскую АПЛ проекта 941 типа «Акула», — отметил автор и добавил, что новая техника станет носителем других подводных судов.

Издание также признало, что о многих деталях новой АПЛ можно только догадываться, так как «русские более успешно защищают свои секреты, чем американцы». Неясными остаются и области применения «Белгорода»: некоторые считают, что он будет частью подводной системы гидроакустического слежения «Гармония», другие же предполагают, что АПЛ станет носителем мини-субмарин «Лошарик» и глубоководного аппарата «Клавесин 2Р-ПМ».

Самая «зловещая» версия — применение подлодки в качестве носителя для «Посейдонов». И, судя по информации, размещенной на портале The Washington Free Bacon, именно такую функцию и будет выполнять «Белгород».

Как утверждает автор со ссылкой на данные американских спецслужб, российскую торпеду якобы оснастят ядерной боеголовкой мощностью в десятки мегатонн. Он признал, что у США на данный момент такого оружия нет. Портал сделал вывод, что одна подлодка с «Посейдонами» может выпустить больше радиации, чем весь стратегический арсенал США.

Их коллег из издания The National Interest больше обеспокоили гребные винты «Белгорода». Как отметили авторы статьи, АПЛ — первая в своем роде субмарина, но далеко не последняя, предназначенная для перевозки роботизированных ядерных торпед «Посейдон» («Статус-6»).

«Статус-6» вооружен термоядерным боеприпасом, мощность которого может достигать 100 мегатонн», — обратил внимание обозреватель издания Майкл Пек.

Военно-морской аналитик Х. И. Саттон, в свою очередь, заметил ряд особенностей «Белгорода». В частности, его внимание привлекли выпуклости подводной лодки, расположенные в нижней части корпуса. По мнению Саттона, именно там могут располагаться убирающиеся движители, которые отвечают за удержание положения субмарины.

Одной из самых интересных частей лодки военный специалист назвал корму, поскольку именно в ней находятся гребные винты — главный фактор скрытности АПЛ.

«Из-за особой скрытности конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной. Независимо от размеров или особенностей «Белгорода», именно его вооружение привлекает особое внимание к этой субмарине», — констатировал автор статьи.

АПЛ была спущена на воду 23 апреля на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Снимать субмарину присутствующим на церемонии журналистам запретили: проект строго засекречен. Достраивать подлодку будут уже на воде.

«В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники «Посейдон» будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России», — сообщил РИА «Новости» информированный источник.

За спуском «Белгорода» на воду по телемосту наблюдал президент России Владимир Путин , который пожелал будущим экипажам новых российских орудий успешной службы, цитирует его в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

«Общими усилиями мы приумножим статус России как великой морской державы. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. Семь футов под килем!» — обратился верховный главнокомандующий к военным.

Первоначально «Белгород» строился по проекту 949А «Антей» — это однотипный с подлодкой «Курск» носитель крылатых ракет. Новейшую субмарину заложили на «Севмаше» еще 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012 года ее перезаложили по проекту 09852.

Такое внимание к этой АПЛ приковано как раз потому, что она способна нести подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон», а он, в свою очередь, может доставить крупный ядерный заряд к берегам потенциального противника.

О «Посейдоне», известном также, как оружие «судного дня», в марте прошлого года сообщил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. В своей речи он рассказал о новейших видах стратегического вооружения страны. Российский лидер подчеркнул, что эти беспилотники могут передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, во много раз превышающую скорости подводных лодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».