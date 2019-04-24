Новый российский танк «Армата»: лучший в мире? (The National Interest, США)

The National Interest (США) . Российские военные могут оптимизировать затраты на внедрение «Арматы» в войска, пожертвовав такими излишествами как туалеты, но оставив ключевые характеристики, и наладив на этой основе малозатратный процесс производства, который можно будет постепенно расширять в предстоящие десятилетия, вводя дополнения и модификации, пишет автор

Не проходит и месяца, чтобы не появилась очередная новость о новой характеристике танка Т-14 «Армата» — от противоскользящего покрытия до бортового туалета. Так часто бывает с новыми российскими образцами вооружений, и Министерство обороны регулярно сопровождает эти сообщения подробными комментариями и оценками изготовителей.

Очередной комментарий предоставил заместитель главного инженера Андрей Махнин, рассказавший официальному телеканалу российского Министерства обороны «Звезда» о 7,62-мм пулемете «Арматы»:

«Для обеспечения возможности использования 7,62-мм танкового пулемета вне боевого отделения (снаружи) бронетанковой техники к пулемету было разработано устройство дистанционного перезаряжания. С его помощью автоматически (по сигналу от оператора) производится первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод».

Дополнительно проведена доработка электроспуска пулемета по его герметизации, чтобы исключить попадание воды внутрь, добавил Махнин.

Танк «Армата» также оснащен тяжелым пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм, который эффективен против легкой брони и некоторых типов летательных аппаратов. Неизвестно, есть ли у «Корда» устройство дистанционного перезаряжания, как у 7,62-мм пулемета. Это маловероятно, поскольку его установка связана с дополнительными техническими трудностями.

Эффективное вспомогательное вооружение это лишь малая часть из длинного списка характеристик и функциональных возможностей «Арматы». В этот список включены такие технические усовершенствования как современная динамическая защита, пушка калибра 125 мм в необитаемой башне, ракеты с лазерным наведением и дальность хода по топливу свыше 500 км. Даже если исключить неправдоподобные утверждения о том, что «Армата» сможет воевать на Марсе и вести огонь из рельсовой пушки, никто не сомневается, что Т-14 имеет революционную конструкцию. Если о сравнительных преимуществах и недостатках самолетов Су-57 и Ф-35 еще можно поспорить, то танк «Армата» совершенно определенно превосходит основные боевые машины НАТО по таким показателям как огневая мощь, маневренность и живучесть.

Такие расхождения объясняются важными различиями в военных доктринах. Со Второй мировой войны танки являются незаменимым средством демонстрации российской (а ранее советской) военной мощи на огромных просторах Евразии. Между тем, Соединенные Штаты — это морская держава, перебрасывающая силы и средства по воздуху и по морю, и вкладывающая инвестиции в соответствующие виды вооружений, такие как ударные авианосные группы, ставшие венцом американской военной мысли.

Но «Армата» выигрывает и в ценовом сражении, причем существенно, даже по отношению к российскому военному бюджету. По предварительным оценкам, этот танк стоит четыре миллиона долларов, а сопоставимый с ним американский M1A2 «Абрамс» обходится в шесть миллионов. В сравнении это хорошая цена и тем не менее она создает большую нагрузку на российский военный бюджет в 60 миллиардов долларов, который распределяют очень экономно, чтобы хватило средств на амбициозные программы модернизации ВМФ, ВВС и сил ПРО.

Изначально российские военные полагали, что к 2020 году будет произведено 2 300 серийных танков Т-14, но потом производственные показатели резко сократили, и решения проблемы не предвидится. Если будет разработана упреждающая экспортная стратегия по типу того, что пытаются сделать с Су-57, часть затрат можно будет компенсировать. Но очень трудно себе представить, что экспорт «Арматы» принесет достаточную прибыль, чтобы построить тысячи танков и выполнить поставленную цель: на 70 процентов укомплектовать парк основных боевых танков машинами Т-14.

Но мы и речи не ведем о том, что «Армате» не найдется места в российских сухопутных войсках. Напротив, у Москвы есть несколько компромиссных вариантов. Самый очевидный российские комментаторы уже упоминали. Российские военные могут оптимизировать затраты на строительство «Арматы», пожертвовав такими излишествами как туалеты, но оставив ключевые характеристики, и наладив на этой основе малозатратный процесс производства, который можно будет постепенно расширять в предстоящие десятилетия, вводя дополнения и модификации.