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Уникальная антиторпеда создана в России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Не имеющий мировых аналогов противоторпедный комплекс создали и успешно испытали российские инженеры. С помощью антиторпед комплекса «Пакет-Э/НК» можно уничтожать атакующие корабль подводные лодки и обеспечить его защиту от торпедных атак.
Об этом рассказал главный конструктор ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Константин Дробот в интервью «Известиям».
По его словам, главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты.
Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчёты, даёт целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия, — пояснил Дробот.
Особенностью противоторпедного комплекса является возможность замены программного обеспечения без разборки изделия, что позволяет наращивать возможности торпеды, даже если она произведена за несколько лет до этого.
Дробот также отметил, что разработкой противоторпед заняты специалисты США, Италии, Германии и Франции, но поскольку нет практических результатов их работы, «Пакет-Э/НК» сейчас не имеет аналогов в мире.
Ранее News.ru сообщал, что российский флот получил ещё одно эффективное оружие — атомную подводную лодку «Белгород». Западные СМИ успели окрестить её «морским монстром». Она вооружена ядерными торпедами, способными уничтожить целый город. Подлодка может отправить на дно авианосец или ликвидировать морскую военную базу вероятного противника практически в любой точке мира.
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Оружие , Армия , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , газета "Известия"
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