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Раскрыты возможности ракет SPEAR для F-35B 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: mbda-systems.com
Компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) раскрыла возможности создаваемых для британских истребителей пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II ракет класса «воздух-поверхность» SPEAR-EW (electronic warfare) и SPEAR-Glide, сообщает Jane's 360.
SPEAR предназначены для уничтожения радиолокационных средств противника. Ракеты предполагают размещение во внутренние отсеки малозаметного самолета.
SPEAR получат турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney TJ-130. Дальность полета ракет превышает 140 километров. Масса оружия равна 100 килограммам, длина — 1,8 метра, диаметр — 180 миллиметров.
В марте 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с истребителя пятого поколения F-35A Lightning II провела первые практические пуски ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).
Контракт на создание SPEAR-EW и SPEAR-Glide MBDA и Минобороны Великобритании заключили в марте 2016. Сумма сделки составила 536 миллионов долларов. На работы по контракту отводится четыре года.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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