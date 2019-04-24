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В Турции рассказали, что будут делать при отказе США от поставок F-35 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Анкара в случае отказа США от поставок истребителей пятого поколения F-35 удовлетворит потребность в аналогичных самолетах в другой стране, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов Су-57 в случае отказа США от поставок Турции истребителей F-35.
"Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии", — сказал Чавушоглу.
По его словам, Турция действует предельно открыто по отношению и к России, и к США.
Касаясь темы членства Турции в НАТО, министр заявил, что США не удастся вытолкнуть Турцию из альянса:
"Каким образом США могут вытолкнуть Турцию из НАТО? Все решения в рамках Альянса принимаются единством голосов. Если Турция, как член (НАТО) говорит "нет", то в таком случае подобное невозможно. Подобных попыток не было. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и его заместитель предельно ясно заявили, что каждый из союзников может обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым. Все абсолютно прозрачно", — добавил Чавушоглу.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Видео , Войска , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , НАТО , РИА Новости , Анкара , США , Турция
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