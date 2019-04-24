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Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море 

РИА Новости + ещё 8 35 минут назад
Фото: EPA
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.
"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру”, — заявил Хантсман.
По его словам, каждый авианосец, развернутый в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".
Две авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в регионе 23 апреля. В общей сложности в состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девять тысяч моряков и морских пехотинцев.
В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в Средиземноморье в 2016 году.
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Оружие , Армия , Войска , Джон Хантсман
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