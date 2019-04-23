За две минуты до конца света: как могла бы начаться ядерная война

Часы Судного дня, которые придумали ученые в нагрузку к изобретенной ими же атомной бомбе, показывают ныне без двух минут полночь. По крайней мере, показывали в ту минуту, когда писались эти строки, ибо при нынешнем раскладе трудно спрогнозировать, что случится в следующую минуту. Впрочем, в истории человечества были моменты, когда буквально секунды отделяли мир от глобального ядерного катаклизма. Притом что часы Судного дня ничего такого вроде бы не предвещали. Даже во время печально знаменитого Карибского кризиса у цивилизации было семь минут в запасе. Немного, но на целых пять больше, чем сейчас.

Причиной тому расширение клуба ядерных держав. Чисто арифметически вместе с числом обладателей оружия Судного дня, возрастает и вероятность его наступления. В этом материале мы упомянем только о самых известных ситуациях, когда часы ученых-ядерщиков вполне могли пробить двенадцать…

Карибский кризис

Последним днем планеты Земля могло и едва не стало 27 октября 1962 г. Причем сразу в двух ситуациях. Об одной известно достаточно хорошо — советские системы ПВО, размещенные тогда на Кубе , сбили американский самолет-разведчик У-2А, вторгшийся в воздушное пространство Острова свободы.

В результате этого инцидента погиб пилотировавший его летчик — майор ВВС США Рудольф Андерсон. Но самое неприятное, его гибель развязывала руки ястребам из Пентагона , давно уже призывавшим президента Кеннеди начать вторжение на кубинскую территорию. Риск прямого лобового столкновения двух свердержав приблизился к 100%. И будь у штурвала управления в Вашингтоне менее гибкий политик — войны, скорее всего, было бы не избежать. А она почти наверняка привела бы к обмену ядерными ударами.

Но как стало известно уже потом, повод для начала боевых действий с применением атомного оружия мог быть и совсем иным. Ведь в этот самый злосчастный день 27 октября 1962 года случился еще один инцидент у берегов Кубы. Американские эсминцы атаковали тогда с использованием глубинных бомб советскую подводную лодку Б-59 с атомным оружием на борту. В критической ситуации, когда субмарина находилась на грани гибели, трое советских старших офицеров вынуждены были голосованием решать вопрос войны и мира. Командир и замполит высказались за ответный, причем ядерный в условиях превосходства противника удар. Старпом В. А. Архипов оказался в роли миротворца в меньшинстве. К счастью для всего человечества для принятия решения фактически о начале войны требовался полный консенсус.

В результате удалось кое-как договориться с вероятным, но уже ставшим практически реальным противником о прекращении нападения. И на какое-то время человечество смогло перевести дух.

Но по-настоящему выдохнуть руководители обеих сверхдержав и миллиарды землян смогли только тогда, когда США приняли предложение Н. С. Хрущева о выводе с Кубы советских ракет «Луна» в обмен на гарантии ненападения на Остров свободы. В итоге, спустя некоторое время, к этому обещанию американцы добавили еще и вывод своих ракет «Юпитер» с территории Турции и Италии. Именно их размещение стало формальным основанием для решения о начале СССР операции «Анадырь» по отправке советского атомного оружия на Кубу, что и привело к Карибскому кризису и едва не спровоцировало конец света.

Противостояние в Корее

Но, вообще-то, Третья мировая могла начаться и в любой другой точке Земного шара. На одном только Корейском полуострове как минимум дважды в истории обмен атомными ударами, казалось, был практически неминуем.

Это сейчас президент США Дональд Трамп радостно, хотя и пока безрезультатно, встречается с молодым северокорейским лидером, а всего полтора года назад такое и представить себе было невозможно. В августе 2017 г. российский МИД прямо указывал, что столкновение Народной армии Кореи и американских вооруженных сил может обернуться коллапсом мирового масштаба.

Американцы в тот момент не скрывали своих планов вторжения в КНДР и отправили к ее берегам аж три авианосные группы. Северокорейцы в свою очередь заявляли о своей готовности нанести в случае чего ракетный удар по американскому острову Гуам в Тихом океане.

Может быть, товарищ Ким Чен Ын и блефовал, но проверить серьезность его намерений и наличие для этого соответствующего арсенала так никто и не решился. Как и в случае с Карибским кризисом, опасность представляло не только обладание противоборствующими сторонами ядерным оружием, но и готовность его применить.

Индо-пакистанские войны

Справедливости ради надо заметить, что не всегда угроза миру во всем мире исходила от США. Опасность ничуть не меньших масштабов представляли и представляют, увы, до сих пор некоторые сугубо региональные конфликты, и прежде всего индо-пакистанские войны.

Последний конфликт между двумя странами произошел в этом году. К счастью, дело ограничилось «всего лишь» обменами авиационными ударами.

Эксперты не сомневаются, что и Индия, и Пакистан почти наверняка обладают ядерным оружием. Оба враждующих государства, разумеется, этот факт отрицают, но эти отпирательства мало кого успокаивают. Поэтому в момент очередного обострения индо-пакистанских отношений напряглись в столицах и удаленных провинциях самых разных стран, в том числе весьма далеких от потенциального ракетно-ядерного ТВД. Но и в этот раз судьба была на стороне нашей маленькой и симпатичной планеты. Никто ни в Пакистане, ни в Индии не стал предъявлять столь убийственные аргументы.

Потребность в них появилась сначала у Пакистана, фактически проигравшего третью войну с Индией в 1971 г., потеряв значительную часть территории, ставшую независимым государством Бангладеш.

В свою очередь Индия опасалась вмешательства еще одного крупного и недружественного ей государства — Китая. По счастью, Поднебесная дальше угроз не пошла.

Что касается СССР и теперь России, а также США, то обе сверхдержавы, хоть и симпатизировали тому или иному из соперников, но старались держаться подальше от этого конфликта. Советский Союз даже способствовал заключению перемирия между заклятыми соседями. В переговорах в Ташкенте в 1966 г. принял активное участие советский премьер А. Н. Косыгин.

Нестандартное спасение

Во всех случаях, когда мир висел едва ли не на волоске, требовались неординарные подходы. Надо отдать должное Кеннеди и Хрущеву — каждый из которых решился в 1962 г. на столь сильный и неожиданный шаг. Президент США ограничился введением блокады Кубы, а советский лидер и вовсе протянул оливковую ветвь мира с помощью радиообращения.

Считается, что именно из-за Карибского кризиса США и Советский Союз решили создать между собой прямую линию телефонной связи. Все понимали, что нештатные ситуации могут возникнуть еще не раз и тогда неплохо было бы иметь возможность быстро обменяться мнениями. Чтобы, не обмениваться ядерными ударами…