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Источник: российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин, сообщил во вторник ТАСС источник в российском военном ведомстве.
"Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа — в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы", — сказал собеседник агентства.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Армения
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