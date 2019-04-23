Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин, сообщил во вторник ТАСС источник в российском военном ведомстве.
"Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа — в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы", — сказал собеседник агентства.