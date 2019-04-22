В сирийской Думе обнаружили танк и схрон боеприпасов по карте боевиков

Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам" , с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами.

Сирийская армия выбила террористов из Думы год назад. После них осталась двухуровневая система туннелей, многие из которых до сих пор заминированы. По данным российской военной полиции, в проектировании и строительстве туннелей боевикам помогали иностранные военные инженеры.

"В ходе патрулирования города Думы к нам обратился мирный житель. Сообщил о том, что обвалились здания. В ходе осмотра мы обнаружили туннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями группировки "Джейш аль-Ислам". Съездили на место — обнаружили танк", — рассказал журналистам представитель российской военной полиции.

По его словам, танк Т-62 был обнаружен с рабочей артиллерийской частью и уцелевшим боекомплектом. Танк планируется передать сирийской стороне на завод для восстановления.

Как рассказали в военной полиции, содержимое схрона боевиков планомерно уничтожается.

При взрывах на окраине Думы местные жители уже даже не вздрагивают. Сирийские саперы едва ли не ежедневно так утилизируют боеприпасы, найденные в схронах боевиков. Снаряды, мины, гранаты, пулеметные ленты… Весь этот арсенал, патрули российской военной полиции нашли при прочесывании всего нескольких кварталов города.

"У террористов было много и штатных, и самодельных боеприпасов. Например, газовые баллоны для орудий "Адского огня", — рассказал в свою очередь командир группы инженерного обеспечения в Восточной Гуте бригадный генерал Маяс Махмуд Эйса.

Кроме того, по его словам, здесь есть и емкости с опасными взрывчатыми веществами до 15 кг. Их могли использовать в качестве фугасов. Сейчас их активно утилизируют.