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Россия проведет наблюдательный полет над США с 22 по 27 апреля 

ТАСС + ещё 3 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Группа российских инспекторов в период с 22 по 27 апреля проведет наблюдательный полет над территорией США. Об этом в понедельник пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-214ОН над территорией Соединенных Штатов Америки", — отмечает издание.
По информации газеты, на борту российского самолета будут присутствовать американские специалисты, которые обеспечат контроль над порядком применения аппаратуры наблюдения и за соблюдением положений, предусмотренных договором.
Кроме того, Россия в период с 23 по 27 апреля проведет наблюдательный полет над территорией Польши на самолете Ан-30Б, максимальная дальность полета которого составит 1400 км.
Договор по открытому небу — многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля над военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. В настоящее время участниками договора являются 34 государства — члена ОБСЕ.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Рыжков , ОБСЕ , США
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