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Немецкую подлодку нашли у берегов России 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Фашистская подлодка времен Великой Отечественной войны может находиться в Карском море.
У побережья Карского моря может находиться неизвестная немецкая подводная лодка периода Великой Отечественной войны, сообщили в Русском географическом обществе.
По словам члена РГО Игоря Чапалова, в рамках ранее запланированной экспедиции «Мы идем в Арктику» будет организован поиск немецкой субмарины. Сейчас уточняются координаты.
«В связи с этим нами принято решение задействовать в экспедиции "Мы идём в Арктику" ещё и гидросамолет-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта», — сказал Чапалов.
В поступившей информации в РГО говорится о том, что люк в подлодку задраен. По мнению специалистов, немцы могли завести подлодку на мель, после чего покинуть ее.
На данный момент никакой точной информации нет. Специалисты даже не могут с уверенностью сказать, что речь идет действительно о подлодке.
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Оружие , Войска
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