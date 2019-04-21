Немецкую подлодку нашли у берегов России

Фашистская подлодка времен Великой Отечественной войны может находиться в Карском море.

У побережья Карского моря может находиться неизвестная немецкая подводная лодка периода Великой Отечественной войны, сообщили в Русском географическом обществе.

По словам члена РГО Игоря Чапалова, в рамках ранее запланированной экспедиции «Мы идем в Арктику» будет организован поиск немецкой субмарины. Сейчас уточняются координаты.

«В связи с этим нами принято решение задействовать в экспедиции "Мы идём в Арктику" ещё и гидросамолет-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта», — сказал Чапалов.

В поступившей информации в РГО говорится о том, что люк в подлодку задраен. По мнению специалистов, немцы могли завести подлодку на мель, после чего покинуть ее.

На данный момент никакой точной информации нет. Специалисты даже не могут с уверенностью сказать, что речь идет действительно о подлодке.