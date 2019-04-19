Yeni Akit (Турция): Россия сняла барьеры! Турция очень близка к истребителям Су-57

Yeni Akit (Турция) довольны, но многие все же надеются, что настанут дни, когда страна сможет производить собственные самолеты. Россия готова продавать Су-57 за рубеж. Очень многие страны внимательно следят за этим проектом, ведь Су-57 — конкурент американских Ф-35, только дешевле. Турция уже настроилась на последние согласования перед покупкой, да и Россия не против. Читатели изданиядовольны, но многие все же надеются, что настанут дни, когда страна сможет производить собственные самолеты.

Россия завершила работу, которая откроет путь экспорту истребителей пятого поколения российского производства Су-57. Они считаются конкурентами американских истребителей типа Ф-35 (F-35).

Завершены все правовые процедуры, связанные со сбытом и продажей за рубеж истребителей Су-57, которые стали символом престижа России и являются одним из видов продукции нового пятого поколения. Как сообщается в российских СМИ, все документы согласованы, все регуляции, предусматривающие продажу истребителей за границу и их передачу странам-покупателям, в том числе вместе с лицензиями на производство, завершены.

Экспортную версию истребителей Су-57 пятого поколения планируется представить на международной аэрокосмической выставке в Дубае в ноябре этого года. Су-57 считаются конкурентами американских истребителей типа Ф-35, при этом в силу меньшей стоимости по сравнению с Ф-35 российские истребители входят в число боевых самолетов, за которыми внимательно следят многие страны.

Турция и Египет могут претендовать на Су-57

Российская пресса также писала, что в скором времени истребители Су-57 могут быть приобретены такими странами, как Египет и Турция. Сообщалось, что российская сторона завершила все приготовления и ждет последних согласований.

Истребитель типа Су-57 — один их важнейших проектов России, и за ним внимательно следит весь мир. Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году в российском городе Комсомольск-на-Амуре. В последние дни и российская, и турецкая сторона делали заявления о том, что Россия и Турция могут вместе производить истребители Су-57.

А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что некоторые компоненты российских вооружений могут производиться в Турции.

Комментарии читателей

CONTERNO

Российский самолет Су-57 намного лучше Ф-35 — очередного американского металлолома. К тому же стоит дешевле. Довольно покупать у американских сионистов хлам по непомерным ценам. Отныне НАТО значит продажа американского лома втридорога, и значит здесь все страны НАТО работают на Америку. Эти времена прошли, американские террористы.

Selim

Можно закупить порядка 100 самолетов при условии совместного производства. В конце концов у России сейчас нет бюджета для серийного выпуска этих истребителей. И они так или иначе положительно отнесутся к совместному производству.

Metin

А где же наши самолеты? Помните, с Великобританией был совместный проект? На мой взгляд, ни США, ни Россия. Давайте купим у Израиля. Почему нет? Если наш лидер мусульманской уммы открывает завод «Кока-кола», а граждане пьют «Кока-колу» за ифтаром (вечерняя трапеза в дни рамадана — прим. перев.), о каком отечественном самолете можно говорить. Где наш отечественный автомобиль вот уже два года?

ABBAS

Даст бог, купим. Война уже близко. Только теперь давайте сами производить самолеты, вертолеты, танки, корабли, поезда, автомобили…

Murat