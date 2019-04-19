Sun рассказала о самых страшных и странных военных технологиях будущего

Россия и В настоящий момент Китай США работают над созданием военных технологий, которые изменят характер ведения боевых действий. При этом The Sun отмечает, что такие разрабатываемые изобретения, как «роботы-убийцы» и гиперзвуковые ракеты, могут поставить под угрозу будущее человечества.

Развитие военных технологий происходит настолько быстро, что становится всё сложнее угнаться за новыми разработками. А тем временем среди них уже есть довольно «странные и страшные» изобретения, пишет The Sun.

Как отмечает британское издание, в будущем серьёзно изменить характер ведения боевых действий может так называемый рой беспилотников. Ожидается, что небольшие беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, будут осуществлять разведку и поиск целей для более крупного оружия, однако и сами будут оснащены различными средствами поражения.

Недавно российская компания обнародовала кадры авиаударов «роя» беспилотных летательных аппаратов, которые призваны помогать пехоте во время боевых действий. Хотя в настоящий момент беспилотник дистанционно управляется человеком, ожидается, что в будущем технология станет полностью автономной. Таким образом, «рой» сможет отслеживать и уничтожать цели без человеческого вмешательства.

Разработкой данной технологии также занимаются в США. В 2017 году в небе над Калифорнией были проведены испытания американского «роя» беспилотных летательных аппаратов.

Однако это далеко не единственное изобретение, которое стремится поставить на вооружение Россия. В настоящий момент военно-морские силы страны проводят испытания «зловещих» систем 5П-42 «Филин», которые «ослепляют» противников, создавая визуально-оптические помехи. The Sun отмечает, что система также вызывает у противника тошноту и головокружение.

Кроме того, The Sun полагает, что в будущем военные действия могут также развернуться и в космосе. Издание предполагает, что всё начнётся с применения ракет, которые будут проходить через атмосферу, а затем возвращаться на Землю, что осложнит их отслеживание. За ними последует способность наносить удары прямо из космоса.

Президент США Дональд Трамп уже изложил план военного присутствия в космосе. А заместитель министра обороны страны Майкл Гриффин заявил, что США могут создать спутники, способные наносить лазерные удары.

Вместе с тем в настоящий момент Россия, Китай и США пытаются опередить друг друга в создании гиперзвуковых ракет. Скорость таких ракет в пять раз превышает скорость звука, что в будущем может сделать системы противоракетной обороны практически бесполезными. The Sun полагает, что такие ракеты в будущем могут быть даже оборудованы ядерными боеголовками.

Кроме того, все три страны работают над созданием так называемых роботов-убийц, которые на поле боя смогут выбирать и уничтожать цели без помощи человека. The Sun отмечает, что «сверхсильные роботы, заставляющие Терминатора выглядеть хилым», скоро перейдут из области фантастики в реальный мир.