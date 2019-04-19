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В Беларуси нашли редкий советский танк 

Российская Газета 52 минуты назад
В Быховском районе Беларуси поисковики извлекли из земли фрагменты легкого советского танка Т-70, подбитого в годы Великой Отечественной войны. От машины остались лишь фрагменты корпуса, поэтому тип танка определили по особенностям шасси.
Производство Т-70 было организовано в 1942 году на Горьковском автозаводе. 10-тонную машину приводили в движение сразу два двигателя, расположенные один за другим. Это потребовало удлинения моторного отсека и добавления еще одного катка в ходовую часть. Главным оружием Т-70 была полуавтоматическая 45-миллиметровая пушка, с которой был спарен пулемет ДТ.
Т-70 провоевали на фронтах Великой Отечественной до конца 1943 года. Появление у немцев хорошо защищенных танков с 75-миллиметровой пушкой, мощных противотанковых орудий и самоходок сделало легкобронированный Т-70 неэффективным как во встречном бою, так и при поддержке пехоты. Тенм не менее безответной мишенью советский танк не был. На Воронежском фронте у деревни Урыв рота Т-70, израсходовав боеприпасы, начала таранить немецкие танки. Командир роты старший лейтенант Захарчено лично протаранил два PzKpfw III и взял в плен командира и начальника штаба немецкого танкового батальона.
Т-70 сражались на Курской дуге и в сражении под Прохоровкой, причем процент безвозвратных потерь у них оказался даже меньше, чем у Т-34. Маленькие размеры и хорошая маневренность позволяли юркому Т-70 избегать критических попаданий.
В конце 1943 года производство танка было прекращено и в 44-м их в войсках почти не осталось.
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