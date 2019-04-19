В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов

«Анализируя записи и параметры мы увидели, что левый двигатель работал в заданном диапазоне, а правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем режиме по оборотам. Но это мы установили позже, а в тот момент после полета командир даже докладывал, что ни одна система не отказала, еще не осознав, что этот случай произошел уже», — сказал специалист.

По его словам, «отказ был, но остановки двигателя не произошло», тогда как отказ автоматики «подтвердил надежность перехода на резервную систему».

«А на гидромеханике самолет может летать сколь угодно долго, это его штатный резервный режим», — отметил главный конструктор.

Таликов подтвердил, что первый летный Ил-112В получился перетяжеленным на 2,5 тонны, однако к маю 2019 года получается снизить массу самолета на 2082 килограммов. По его словам, комплектация машины позволяет закрыть 113 пунктов требований технического задания Минобороны из 135.

«Где мы можем набирать еще полтонны? Это работы по модернизации самолета, комплекса оборудования, переход на электро-дистанционную систему управления, оптимизация гидросистемы», — добавил специалист.

Главный конструктор рассказал, что второй Ил-112В проходит испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), третий экземпляр Ил-112В появится «только где-то на стыке 2020-2021 года», а серийной станет четвертая машина. По оценкам Таликова, Минобороны необходимо не менее ста таких самолетов.

Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года.

Первая выкатка машины состоялась в ноябре.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.