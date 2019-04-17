Почему в Ираке Т-90С называют танками класса люкс

С завидной регулярностью в Сети появляются различные фото и видеоматериалы, повествующие о моментах боевой учебы. В принципе, в этом нет ничего удивительного, машины, изготовленные в Нижнем Тагиле, считаются одними из самых современных в армиях арабских стран.

По большинству тактико-технических характеристик они превосходят поставляемые на экспорт версии американского Abrams. Это неоднократно отмечали и сами иракские военные, сравнивая М1А1 и Т-90С.

Некоторые из экспертов из-за наличия на "девяностых" кондиционеров и других устройств, существенно облегчающих боевую эксплуатацию, стали называть российские машины "танками класса люкс".

Например, встроенное бульдозерное оборудование позволяет достаточно быстро подготовить специальный окоп. Для огромного Abrams сооружение подобного укрытия — задача достаточно сложная. Применение специальной инженерной техники имеет определенные ограничения.

Еще одним значительным преимуществом Т-90С является наличие "длинной руки" — управляемого ракетного комплекса "Рефлекс М", известного под натовским обозначением AT-11 Sniper.

Именно пустынная местность Ирака позволяет полностью реализовывать возможности такого оружия, поражающего различные цели, в том числе хорошо бронированные, на дистанции до 5000 м.

Кроме кумулятивных ракет имеются и модификации с фугасными боевыми частями, способными эффективно уничтожать живую силу противника.

Кстати, судя по репортажам, танкисты 5-го батальона из 35-й бригады элитной 9-й бронетанковой дивизии уже хорошо освоили применение таких российских высокоточных ракет.