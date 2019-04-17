Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия приступила к созданию атомной подлодки пятого поколения 

News.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Лайка».
По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, научно-исследовательская часть работы, в ходе которой был разработан облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, завершена, поэтому «Малахит» приступил к следующему этапу.
При этом собеседник агентства отказался раскрыть технические характеристики разрабатываемой субмарины, но отметил, что одним из видов её ударного оружия станут гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Кроме того, атомная «Лайка» будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом.
Ранее News.ru писал о том, что две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы. В настоящее время субмарины уже выведены из боевого состава ВМФ России.
News.ru: последние новости
Названы характеристики ЗРК нового поколения «Витязь» Кошмаром для НАТО назвали С-400 в Германии Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Комментарии
Оружие , Армия , СПМБМ Малахит , Северсталь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США22
Скандал на «Первом»: историк сравнил Нотр-Дам и Одессу261
Россия выслала польского дипломата5
Больному Норкину поставили диагноз257
Правительству России предрекли кадровые перестановки68
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам
В мире Украина
Больному Норкину поставили диагноз
Общество Статьи
Пока вы не уснули: Почему сгорел Нотр-Дам
В мире
В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко
Украина В мире
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому
Политика Украина
Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение