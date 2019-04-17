Россия приступила к созданию атомной подлодки пятого поколения

По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, научно-исследовательская часть работы, в ходе которой был разработан облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, завершена, поэтому «Малахит» приступил к следующему этапу.

При этом собеседник агентства отказался раскрыть технические характеристики разрабатываемой субмарины, но отметил, что одним из видов её ударного оружия станут гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Кроме того, атомная «Лайка» будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом.