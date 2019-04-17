Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Лайка».
По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, научно-исследовательская часть работы, в ходе которой был разработан облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, завершена, поэтому «Малахит» приступил к следующему этапу.
При этом собеседник агентства отказался раскрыть технические характеристики разрабатываемой субмарины, но отметил, что одним из видов её ударного оружия станут гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Кроме того, атомная «Лайка» будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом.
Ранее News.ru писал о том, что две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы. В настоящее время субмарины уже выведены из боевого состава ВМФ России.