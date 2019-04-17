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WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
"По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", — констатируется в материале.
В нем отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Ее касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.
В публикации приводятся слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына. Он выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400.
"Санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям", — сказал он. "Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", — добавил Калын.
Издание отмечает, что в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".
Калын отметил, что Анкара не исключает возможности также приобрести и американские ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400.
"Было бы интересно проверить, какие из них лучше", — приводятся в материале его слова. Калын выразил уверенность в том, что "С-400 поступят в Турцию".
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
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Комментарии
Оружие , Армия , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Берат Албайрак , Пентагон , Wall Street Journal , Анкара , США , Турция
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