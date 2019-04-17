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Символический жест: эксперт объяснил, зачем США передадут Украине устарелые ракеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: defense.gov
По словам китайского специалиста, ракеты «Гарпун» безнадежно устарели и их легко сбить с намеченной цели.
Старые американские противокорабельные ракеты «Гарпун», которые США планируют поставлять на Украину, не смогут противостоять российскому оборудованию, так как средства радиоэлектронной борьбы смогут легко сбить их с намеченной цели. Об этом сообщает эксперт китайского издания «Феникс».
Решение о поставке ракет было принято после провокации Киева в Керченском проливе. Проанализировав характеристики американского оружия, специалист пришел к выводу, что его передача Украине может носить лишь символический характер.
Он отмечает, что «Гарпун» обладают множеством недостатков. Ракеты были приняты на вооружение еще в 1977 году, и уже давно устарели. Их скорость слишком мала: она не превышает 0,85 Маха.
Так, эксперт пришел в выводу, что поставка ракет Киеву послужит лишь «моральным успокоением украинцев».
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Оружие , Армия , США
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