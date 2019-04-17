Символический жест: эксперт объяснил, зачем США передадут Украине устарелые ракеты

По словам китайского специалиста, ракеты «Гарпун» безнадежно устарели и их легко сбить с намеченной цели.

Старые американские противокорабельные ракеты «Гарпун», которые США планируют поставлять на Украину , не смогут противостоять российскому оборудованию, так как средства радиоэлектронной борьбы смогут легко сбить их с намеченной цели. Об этом сообщает эксперт китайского издания «Феникс».

Решение о поставке ракет было принято после провокации Киева в Керченском проливе. Проанализировав характеристики американского оружия, специалист пришел к выводу, что его передача Украине может носить лишь символический характер.

Он отмечает, что «Гарпун» обладают множеством недостатков. Ракеты были приняты на вооружение еще в 1977 году, и уже давно устарели. Их скорость слишком мала: она не превышает 0,85 Маха.

Так, эксперт пришел в выводу, что поставка ракет Киеву послужит лишь «моральным успокоением украинцев».