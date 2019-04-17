Foreign Policy назвал способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Увеличение количества женщин в ядерной сфере поможет снизить риск ядерного апокалипсиса, считает обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.

По ее словам, исследования показали, что без полноценного участия женщин в вопросах ядерных технологий вероятность принятия опасных решений и несоблюдения достигнутых соглашений выше, а инновационные идеи игнорируются.

Также, отмечает журналистка, согласно исследованию поведения обоих полов в смоделированных сценариях войны, проведенного Лондонским королевским сообществом в 2006 году, мужчинам более свойственна самоуверенность, чем женщинам. Помимо этого, в научной работе установили, что самоуверенность наиболее вероятно ведет к принятию решения о ударе по предполагаемому противнику.

Кроме того, добавляет Шарфф, исследования в миротворческой сфере показали, что двусторонние ядерные соглашения вроде Договора о нераспространении ядерного оружия также были бы более прочными с увеличением в них роли женщин.

Автор подчеркивает, что на данный момент делегации на международных переговорах о нераспространении ядерного оружия лишь около на четверть состоят из женщин. С другой стороны, на конференции 2015 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 33 страны, включая некогда имевших амбиции по ядерному вооружению Иран, Ирак, Египет, Ливию и Сирию, отправили делегации, полностью состоявшие лишь из мужчин.

Однако, пишет обозреватель, женщины играли роль в ядерной безопасности и формировании политики еще в 50-х годах прошлого века, когда ЦРУ на 20 процентов состоял из них. Некоторые женщины известны за вклад, который они сделали в решении этих проблем, например, Уэнди Шерман, которую экс-лидер США Барак Обама во время своего президентства наградил медалью национальной безопасности за ее работу в достижении соглашения по сокращению ядерной деятельности Ирана.

Тем не менее, подчеркивает Шарфф, в период между 1970-2019 годами лишь 11 из 68 человек на руководящих постах в Госдепе были женщинами, только пять из 63-х — в министерстве обороны , а из 21 советников президента по национальной безопасности лишь два человека были женщинами.

В заключение журналист пишет, что увеличение роли женщины в мире — не только проблема социальной справедливости, но и гораздо большего, поскольку в вопросах ядерной безопасности наивысочайший риск, и "мир не может позволить себе избавляться от инноваций и талантов".