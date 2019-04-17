Больше женщин: СМИ нашли способ предотвратить ядерную войну

Обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф пришла к выводу, что увеличение количества женщин, занятых в ядерной отрасли, поможет снизить риск возникновения атомной войны. Свои доводы журналистка изложила в статье под названием «Только женщины смогут предотвратить апокалипсис».

В основу своего материала Шарфф положила исследования Лондонского королевского сообщества 2006 года, в котором эксперты анализировали поведение мужчин и женщин в случае возникновения военного конфликта. Оказалось, что представителям мужского пола более свойственна самоуверенность, которая в условиях боевых действий подталкивает их к нанесению удара по противнику.

В связи с этим, по мнению журналистки, полноценное участие женщин в вопросах ядерной отрасли поможет снизить риск принятия опасных решений, тщательнее соблюдать заключённые ранее соглашения и продвигать инновационные идеи.

Шарфф отмечает, что женщины начали играть важные роли в ядерной безопасности с 50-х годов XX века. Некоторые из них добились значительных успехов, как, например, Уэнди Шерман известная своей работой в достижении соглашения по сокращению ядерной программы Ирана. При этом автор подчёркивает, что в настоящее время делегации на международных встречах о нераспространении ядерного оружия лишь на четверть состоят из женщин.

По словам Шарфф, «мир не может позволить себе избавляться от инноваций и талантов». Среди них — немало женщин, которые могут принести ощутимую пользу в вопросах ядерной безопасности.