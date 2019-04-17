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Названы характеристики ЗРК нового поколения «Витязь» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» вскоре заменит устаревшие С-300П и С-300ПС.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в настоящее время в Вооружённых силах имеется порядка 50 ЗРК с истёкшим сроком службы. Все они будут заменены на современную систему объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом.
Он также рассказал, что новый зенитно-ракетный комплекс С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта на базе шасси специального автомобиля БАЗ.
Кроме того, С-350 оснащён ракетами средней дальности, аналогичными С-400. Они легко могут поразить любые аэродинамические и баллистические объекты на расстоянии 120 км. Ещё один тип ракет, установленный на новый ЗРК, предназначен для перехвата цели на дальности 15 км.
Скорость поражаемой цели — до тысячи метров в секунду. «Витязь» в этой модификации соответствует комплексам малой дальности, — отметил эксперт, добавив, что при этом С-350 дешевле С-400 «Триумф».
Он также подчеркнул в беседе с ФАН, что С-350 по своим возможностям не удовлетворяет требованиям войсковой ПВО и не рассматривается как замена ЗРК семейства «Бук».
Ранее News.ru писал о том, что эсминец под предварительным шифровым названием «Лидер» является «весьма многообещающим» проектом и может стать самым вооружённым кораблём в мире. Он может быть оснащён зенитно-ракетными системами С-500 и С-350, зенитно-ракетным комплексом «Редут», комплексом «Панцирь-М».
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