Названы характеристики ЗРК нового поколения «Витязь»

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» вскоре заменит устаревшие С-300П и С-300ПС.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в настоящее время в Вооружённых силах имеется порядка 50 ЗРК с истёкшим сроком службы. Все они будут заменены на современную систему объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом.

Он также рассказал, что новый зенитно-ракетный комплекс С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

Кроме того, С-350 оснащён ракетами средней дальности, аналогичными С-400. Они легко могут поразить любые аэродинамические и баллистические объекты на расстоянии 120 км. Ещё один тип ракет, установленный на новый ЗРК, предназначен для перехвата цели на дальности 15 км.

Скорость поражаемой цели — до тысячи метров в секунду. «Витязь» в этой модификации соответствует комплексам малой дальности, — отметил эксперт, добавив, что при этом С-350 дешевле С-400 «Триумф».

Он также подчеркнул в беседе с ФАН, что С-350 по своим возможностям не удовлетворяет требованиям войсковой ПВО и не рассматривается как замена ЗРК семейства «Бук».

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