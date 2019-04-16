Веер ракет: сможет ли новая система ПВО отпугнуть от России авиацию НАТО

Внушительный арсенал ракет средней и малой дальности, одновременное сопровождение десятков самолетов противника и почти стопроцентная точность — российские города и особо важные промышленные объекты прикроет новейшая зенитная система С-350 "Витязь". Уже в текущем году стартует серийное производство и начнутся поставки в войска. О возможностях и предназначении "Витязя" — в материале РИА Новости.

Универсальный солдат

По итогам госиспытаний С-350 показала себя весьма неплохо. До конца года первый комплект планируется передать учебному центру зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, расположенному в Ленинградской области . Военнослужащим предстоит освоить навыки обращения с новым типом вооружений и разобраться с техдокументацией.

"Витязь" разработан для замены все еще эффективной, но уже немолодой системы С-300ПС. Концерн ПВО "Алмаз-Антей" занялся этим проектом в середине нулевых. С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые также в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности.

"С-300П и С-300ПС в Вооруженных силах было достаточно много, порядка 50 дивизионов, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У этих комплексов уже истекли все сроки службы. Их сменит С-350 — система объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом".

"Витязь" оснащается ракетами двух типов. Первая, 9М100, предназначена для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на дальности порядка 120 километров. При этом скорость целей может достигать 4,8 километра в секунду, что характерно, по словам Мураховского, для ракет тактического и оперативно-тактического класса.

Вторая — 9М96 — перехватывает цели на дальности 15 километров.

"Это в основном низколетящие объекты — крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боевые блоки, — продолжает Мураховский. — Скорость поражаемой цели — до тысячи метров в секунду. "Витязь" в этой модификации соответствует комплексам малой дальности. С-350 сегодня рассматривается не как отдельная установка, а как элемент общей автоматизированной системы противовоздушной обороны. В качестве объектовой ПВО это достойный и современный комплекс, причем гораздо дешевле, чем С-400 "Триумф".

Особая роль

Боекомплект одного дивизиона "Витязя" — 144 ракеты. Это вдвое больше, чем в дивизионе С-300ПС. Многофункциональный локатор одновременно отслеживает до ста целей. Один "Витязь" может обстреливать до 16 аэродинамических целей (самолетов, крылатых ракет или беспилотников) или двенадцать баллистических (боеголовок тактических и оперативно-тактических ракет).

"С-350 — система с очень высокой помехоустойчивостью и огневой производительностью. Предназначена для работы по противнику, который наносит удар с большой плотностью и на малых высотах, — объясняет РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Речь идет о десятках самолетов в минуту. Не стоит рассматривать "Витязь" как замену "Букам", он будет скорее дополнением и займет собственную нишу. Этот комплекс разрабатывался не для войсковой ПВО, а для Воздушно-космических сил и рассчитан в первую очередь для прикрытия особо важных объектов".

По словам Ходаренка, в данный момент ВКС располагают в основном двумя типами зенитных ракетных систем — С-400 и С-300ПМ различных модификаций. Все они большой дальности и работают примерно в одинаковых диапазонах, что при защите особо важных объектов не всегда оправданно.

"Дальнобойность, конечно, важна, но не столь критична в бою, — подчеркивает эксперт. — Каким бы мощным и высокопотенциальным ни был локатор, идущую на предельно малых высотах цель он обнаружит не дальше чем за 25-30 километров. И тут нужнее всего быстрая реакция и высокая огневая производительность, чем как раз и отличается С-350. Условно говоря, этот комплекс займет нишу где-то между "Буком" и С-300, резко усилив огневые возможности зенитных ракетных войск".

Эксперт добавил, что особо важные объекты целесообразно прикрывать комплексами, работающими в разных частотных диапазонах. Напомним, что в СССР было три типа комплексов: С-200 дальнего действия, С-75 средней дальности и С-125 малой дальности.

Надежный щит

Министерство обороны России уделяет большое внимание противовоздушной и противоракетной обороне. Войска массово переходят на новейшие зенитные комплексы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные "Панцирь", ЗРК "Бук-М3".

Установки разбросаны по всей стране и прикрывают наиболее важные направления. Так, например, в середине марта расчеты ЗРК С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Калининградской области. "Триумфы" и "Панцири" размещены на юге, в Крыму, на Дальнем Востоке и на севере. С-400 надежно прикрывают позиции российских ВКС в Сирии.

Стоит отметить, что С-400 востребованы не только в России. Эта система способна на дальности до 300 километров уничтожать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 километров — баллистические. Вашингтон пытается всеми способами заставить Анкару отказаться от закупки систем С-400, угрожая санкциями и прекращением продаж истребителей пятого поколения F-35. Тем не менее, несмотря на все препятствия, первая партия российских систем прибудет в Турцию уже в июле.