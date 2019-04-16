Эксперт: США начинают считать, что из ядерной войны можно выйти победителем

США рассматривают возможность перехода к чрезвычайно опасной для всего мира доктрине, предполагающей, что можно вести ядерную войну и выйти из нее победителем за счет применения новых вооружений и технологий. Такое мнение выразил в понедельник бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) Ричард Берт

"Мне кажется, мы [американцы] начинаем в доктринальном плане, в действительном мышлении о роли и целях ядерного оружия расходиться с россиянами", — заявил отставной дипломат, выступая на ежегодном собрании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Считаю, что россияне все еще поддерживают идею гарантированного взаимного уничтожения. Думаю, Соединенные Штаты начинают думать — по крайней мере, некоторые лица в нашем правительстве начинают думать — об уходе от [концепции] гарантированного [взаимного] уничтожения. А с учетом новых технологий, особенно в области стратегической обороны, будь то перехват [ракет] на разгонной стадии, применение оружия направленной передачи энергии и региональных систем ПРО, приходится говорить, что мы [США] вновь рассматриваем, как было в 1980-х годах, возможность сдвига к ядерной стратегии, в которой доминирует [стратегическая] оборона", — пояснил Берт.

"С моей точки зрения… это потенциально чрезвычайно дестабилизирующее [развитие событий] и этот вопрос надо решать, — подчеркнул специалист, являющийся в настоящее время одним из руководителей крупной американской консалтинговой компании McLarty Associates. — Не просто заниматься выработкой новых договоров по контролю над вооружениями, а проводить между США и Россией глубокие обсуждения относительно того, в чем заключается функция ядерного оружия, подлинные обсуждения стратегической стабильности".

"Нам также, видимо, придется мыслить более творчески, чем прежде, о том, как могут выглядеть договоры по контролю над вооружениями. Возможно, они должны быть более неформальными. Возможно, они должны больше напоминать меры укрепления доверия. Возможно, эпоха ограничений… числа [боезарядов и носителей] ушла в прошлое. Возможно, нам надо думать о подходах, обеспечивающих лицам, которые принимают решения [о применении ядерного оружия], больше на это времени в случае кризиса", — сказал Берт.

Проблемы в российско-американских отношениях

Кроме того, он с тревогой признал, что "курс в отношении России превратился [в США] в вопрос внутренней политики".

Это "делает практически невозможной" на текущем этапе нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, отметил Берт, так как в США многие используют данный вопрос в своих "внутриполитических целях". "Это вы и видите. И вы будете продолжать это видеть по мере приближения к [американским президентским] выборам 2020 года", — прогнозировал эксперт. По его словам, "таким образом, налицо крупное политическое препятствие" развитию отношений с Россией.

Как полагает Берт, занимавший в 1985-1989 годах пост посла США в ФРГ, в области контроля над вооружениями между Россией и США возник "политический и технический кризис, который ставит подлинные вопросы о самой будущей стабильности ядерных отношений". Тем не менее в США этой проблеме совершенно не уделяется должного внимания, убежден бывший дипломат, являвшийся в 1983-1985 годах помощником госсекретаря по делам Европы и Канады.

Ситуация осложняется тем, что политические отношения России и США "постоянно ухудшаются", предупредил бывший посол. По его оценке, даже в разгар холодной войны между Москвой и Вашингтоном не было периодов, когда бы они столь резко расходились во мнениях по столь значительному числу вопросов.

Ситуация вокруг ДСНВ

Комментируя перспективы продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III), он поставил под сомнение готовность нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом в конце концов дать на это согласие. "Вероятность продления Нового ДСНВ, по моему суждению, достаточно низка", — сообщил Берт. Упомянутый договор в США принято именовать Новым ДСНВ.