США рассматривают возможность перехода к чрезвычайно опасной для всего мира доктрине, предполагающей, что можно вести ядерную войну и выйти из нее победителем за счет применения новых вооружений и технологий. Такое мнение выразил в понедельник бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) Ричард Берт.
"Мне кажется, мы [американцы] начинаем в доктринальном плане, в действительном мышлении о роли и целях ядерного оружия расходиться с россиянами", — заявил отставной дипломат, выступая на ежегодном собрании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.
"Считаю, что россияне все еще поддерживают идею гарантированного взаимного уничтожения. Думаю, Соединенные Штаты начинают думать — по крайней мере, некоторые лица в нашем правительстве начинают думать — об уходе от [концепции] гарантированного [взаимного] уничтожения. А с учетом новых технологий, особенно в области стратегической обороны, будь то перехват [ракет] на разгонной стадии, применение оружия направленной передачи энергии и региональных систем ПРО, приходится говорить, что мы [США] вновь рассматриваем, как было в 1980-х годах, возможность сдвига к ядерной стратегии, в которой доминирует [стратегическая] оборона", — пояснил Берт.
"С моей точки зрения… это потенциально чрезвычайно дестабилизирующее [развитие событий] и этот вопрос надо решать, — подчеркнул специалист, являющийся в настоящее время одним из руководителей крупной американской консалтинговой компании McLarty Associates. — Не просто заниматься выработкой новых договоров по контролю над вооружениями, а проводить между США и Россией глубокие обсуждения относительно того, в чем заключается функция ядерного оружия, подлинные обсуждения стратегической стабильности".
"Нам также, видимо, придется мыслить более творчески, чем прежде, о том, как могут выглядеть договоры по контролю над вооружениями. Возможно, они должны быть более неформальными. Возможно, они должны больше напоминать меры укрепления доверия. Возможно, эпоха ограничений… числа [боезарядов и носителей] ушла в прошлое. Возможно, нам надо думать о подходах, обеспечивающих лицам, которые принимают решения [о применении ядерного оружия], больше на это времени в случае кризиса", — сказал Берт.
Проблемы в российско-американских отношениях
Кроме того, он с тревогой признал, что "курс в отношении России превратился [в США] в вопрос внутренней политики".
Это "делает практически невозможной" на текущем этапе нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, отметил Берт, так как в США многие используют данный вопрос в своих "внутриполитических целях". "Это вы и видите. И вы будете продолжать это видеть по мере приближения к [американским президентским] выборам 2020 года", — прогнозировал эксперт. По его словам, "таким образом, налицо крупное политическое препятствие" развитию отношений с Россией.
Как полагает Берт, занимавший в 1985-1989 годах пост посла США в ФРГ, в области контроля над вооружениями между Россией и США возник "политический и технический кризис, который ставит подлинные вопросы о самой будущей стабильности ядерных отношений". Тем не менее в США этой проблеме совершенно не уделяется должного внимания, убежден бывший дипломат, являвшийся в 1983-1985 годах помощником госсекретаря по делам Европы и Канады.
Ситуация осложняется тем, что политические отношения России и США "постоянно ухудшаются", предупредил бывший посол. По его оценке, даже в разгар холодной войны между Москвой и Вашингтоном не было периодов, когда бы они столь резко расходились во мнениях по столь значительному числу вопросов.
Ситуация вокруг ДСНВ
Комментируя перспективы продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III), он поставил под сомнение готовность нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом в конце концов дать на это согласие. "Вероятность продления Нового ДСНВ, по моему суждению, достаточно низка", — сообщил Берт. Упомянутый договор в США принято именовать Новым ДСНВ.
Со своей стороны глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл напомнил, что правительство США сейчас ведет межведомственные дебаты по этому поводу. "Администрация Трампа объявила, что ведет полный правительственный пересмотр вопроса о том, следует ли продлить договор. Этот процесс идет под руководством [помощника президента США по национальной безопасности] Джона Болтона, который публично призывал [президента США Дональда] Трампа прекратить действие Нового ДСНВ незадолго до того, как стал помощником президента по национальной безопасности", — отметил Кимболл.