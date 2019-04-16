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Ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море 

ТК «Звезда» + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Vadim Savitsky, Global Look Press
В отдельных эпизодах учений крейсера были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ТОФ.
Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Маневры прошли в соответствие с планом боевой подготовки, подчеркнул Воскресенский.
«В заливе Петра Великого корабль провел артиллерийскую стрельбу из 130-мм установки АК-130 по буксируемому морскому щиту», — рассказали в пресс-службе.
Также в районе берегового полигона Тихоокеанского флота крейсер применил артиллерию для подавления мишеней, имитирующих огневые точки и боевую технику условного противника на побережье.
В ходе учений экипаж «Варяга» совершенствовал практические действия при возникновении минной опасности, в частности, уничтожил из 30-мм шестиствольных артиллерийских установок макет морской плавающей мины.
Помимо этого военнослужащие повели ряд тренировок, в том числе по организации ПВО и борьбе за живучесть корабля.
В отдельных эпизодах учений крейсера были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ТОФ.
Также накануне в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки в ходе зачетного тактического учения корабли Тихоокеанского флота провели учебный бой с силами условного противника. В ходе маневров были произведены ракетные пуски и отработана стрельба из артиллерии.
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Оружие , Армия
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