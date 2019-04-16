СМИ: Британия направила в Эстонию вертолеты Apache для «сдерживания» России

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache в качестве "сдерживающего фактора" "вероятной угрозы" со стороны России . Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Поддержку переброшенным машинам на месте окажут разведывательные вертолеты Wildcat, которые вместе с Apache станут частью программы НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе.

Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, развертывание ударных вертолетов в Эстонии является "жизненно важным".

"Это очень реальная угроза, которую мы наблюдаем со стороны России. Одна из причин того, что мы разворачиваем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации", — цитирует телеканал Уильямсона.

Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.