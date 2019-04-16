Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache в качестве "сдерживающего фактора" "вероятной угрозы" со стороны России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Поддержку переброшенным машинам на месте окажут разведывательные вертолеты Wildcat, которые вместе с Apache станут частью программы НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе.
Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, развертывание ударных вертолетов в Эстонии является "жизненно важным".
"Это очень реальная угроза, которую мы наблюдаем со стороны России. Одна из причин того, что мы разворачиваем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации", — цитирует телеканал Уильямсона.
Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
В Москве, в свою очередь, заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ выросла в семь раз.