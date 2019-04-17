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В ГД надеются, что новый президент Украины займется кораблями в Севастополе 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Дмитрий Белик надеется, что новый президент Украины займется проблемой кораблей ВМС своей страны, которые "засиделись в гостях" в Севастополе.
Порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины находились в Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией. Процесс передачи кораблей Украине был прерван из-за начала войны в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 из них — с андреевскими (российскими военно-морскими) флагами принимающей стороны, которые означают, что корабли находятся в иностранном порту.
"Украинский флот в Севастополе находится под присмотром, но это не является лекарством от старости. Корабли стоят в том же состоянии, в каком их оставили, но годы пребывания в морской воде требуют регламентных работ, иначе происходит старение и коррозия металла, а доковать их за свой счет Россия не собирается", — сказал Белик РИА Новости.
Он подчеркнул, что украинские корабли охраняют силы Черноморского флота за государственный счет России.
"Так что будем говорить прямо: украинские корабли в Крыму — засиделись в гостях, пора на выход. И надеюсь, что новый президент Украины займется вместо популизма именно этой проблемой", — сказал Белик.
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Комментарии
Оружие , Армия , Дмитрий Белик , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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