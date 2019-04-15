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Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала» 

РИА Новости 28 минут назад
Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала". Свое мнение генерал высказал в чате украинского издания "Главред".
После заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия, посетовал Романенко. "У нас оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", — отметил он.
На данный момент испытания подобного оружия "успешно продвигаются вперед", однако на Киев до сих пор распространяются ограничения, связанные с радиусом действия ракет, заявил генерал.
"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", — заключил Романенко.
Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими военными и политиками. Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".
Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Киев располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров. По мнению военного эксперта Алексея Подберезкина, "новые" ракеты угрожают больше самой Украине, чем кому-то еще.
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Оружие , Армия , Видео , В мире , Игорь Романенко , Петр Порошенко , Генштаб
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