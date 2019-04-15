Украине нужны ракеты, достающие как минимум до Урала, заявил «Главреду» бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Отставной генерал-лейтенант напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года лишил Украину не только ядерного оружия, но и фактически ракетного — ограничил его максимальную дальность 300 километрами.
«Сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — посетовал он.
По словам Романенко, 280-километровая дальнобойность имеющихся на Украине «Нептунов» не стоит и обсуждения. Нужны же Украине ракеты, которые доставали бы «как минимум» до Урала, а еще лучше — покрывали бы всю территорию России.
Такие ракеты, считает генерал, можно было бы «рассматривать» как оружие сдерживания.
«Нам нужно массовое производство такого рода ракет», — уверен он.