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«Нужны ракеты»: украинский генерал захотел «достать» до Урала 

Рамблер + ещё 6 38 минут назад
Украине нужны ракеты, достающие как минимум до Урала, заявил «Главреду» бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Отставной генерал-лейтенант напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года лишил Украину не только ядерного оружия, но и фактически ракетного — ограничил его максимальную дальность 300 километрами.
«Сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — посетовал он.
По словам Романенко, 280-километровая дальнобойность имеющихся на Украине «Нептунов» не стоит и обсуждения. Нужны же Украине ракеты, которые доставали бы «как минимум» до Урала, а еще лучше — покрывали бы всю территорию России.
Такие ракеты, считает генерал, можно было бы «рассматривать» как оружие сдерживания.
«Нам нужно массовое производство такого рода ракет», — уверен он.
Оружие , Армия , Видео , В мире , Игорь Романенко , Генштаб
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