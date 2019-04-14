Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС вторгся в субботу в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет на пониженной высоте над южными районами. Об этом сообщило агентство Al-Watania.
По его информации, беспилотник был замечен в небе над городом Марджаюн и над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон.
Представитель командования ливанской армии сообщил агентству, что катера израильских ВМС вошли в субботу в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура и углубились на расстояния свыше 500 м. Ливанская сторона обратила внимание на это нарушение миротворцев из состава Временных сил ООН.
По данным МИД Ливана, в 2018 году Израиль нарушал 1417 раз воздушное пространство Ливана и вторгался в его территориальные воды.
Израильские военные оправдывают разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии. Израильские войска в конце декабря прошлого года провели на границе с Ливаном операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации прорытых "Хезболлах" подземных ходов на территорию еврейского государства. По сведениям ливанской стороны, эти тоннели относятся к периоду вооруженного конфликта летом 2006 года.