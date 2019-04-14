СМИ: израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС вторгся в субботу в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет на пониженной высоте над южными районами. Об этом сообщило агентство Al-Watania.

По его информации, беспилотник был замечен в небе над городом Марджаюн и над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон.

Представитель командования ливанской армии сообщил агентству, что катера израильских ВМС вошли в субботу в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура и углубились на расстояния свыше 500 м. Ливанская сторона обратила внимание на это нарушение миротворцев из состава Временных сил ООН

По данным МИД Ливана, в 2018 году Израиль нарушал 1417 раз воздушное пространство Ливана и вторгался в его территориальные воды.