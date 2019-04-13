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Боевой мини-отряд Таиланда прибыл во Владивосток 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Боевые фрегаты «Бангпаконг» и «Наресуан» военно-морских сил Таиланда прибыли по Владивосток. Визит дружественный, поэтому встречали гостей торжественно — с оркестром и хлебом-солью. Такой визит состоялся впервые за последние 15 лет.
На причале столицы Приморья были подняты государственные флаги и прозвучали гимны двух стран
Встречавший гостей заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил Валерий Казаков отметил, что такие мероприятия служат укреплению «взаимного доверия между странами и помогают лучше понимать друг друга», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота
Командир отряда кораблей ВМС Таиланда Чанин Пхадункин в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оказанный приём.
В России для гостей предусмотрена обширная культурная программа: состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу, корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока.
Корабли пробудут в приморской столице до 17 апреля.
Ранее News.ru писал, что российский парусник «Седов» войдёт в состав кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды. Поход начнётся в конце 2019 года. В кругосветку также отправятся суда «Паллада» и «Крузенштерн».
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Комментарии
Оружие , Армия , Валерий Казаков , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Таиланд
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