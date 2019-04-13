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Корабль «Федерация» может стать «Орлом» или «Аистом» 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Роскосмос
В госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются "Федерация", могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Роскосмосе отметили, что в качестве нового названия предлагаются "Орел", "Флаг" или "Аист". При этом подчеркивается, что это лишь идея, и окончательное решение по этому вопросу не принято.
"В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист", — сообщили в Роскосмосе.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил "нерадивых товарищей", создававших корабль "Федерация".
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Оружие , Армия , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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