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Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они — "бестселлер", в то время как для НАТО — "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
"США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной и для самолетов-невидимок. Его характеристики, как в обнаружении цели, так и в радиусе действия, впечатляют", — отмечает Крампер.
Точные характеристики комплекса неизвестны западным странам, указывает автор статьи. При этом их сомнения в отношении возможностей данных систем бороться с "невидимками" были развеяны после покупки С-400 Турцией и другими странами, пишет журналист.
"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство (страны. — прим. ред.), либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым", — указывает автор.
Кроме того, покупка С-400 оказалась для Турции более выгодной, чем возможное приобретение американских комплексов Patriot, считает журналист.
"С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле", — указывает Крампер.
Переговоры Турции и России о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017-м Москва подтвердила, что стороны заключили контракт. Тогда же Эрдоган сообщил, что Турция уже внесла аванс.
Соединенные Штаты до сих пор пытаются не допустить поставок С-400 в Турцию. Они грозят санкциями и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи собственных новейших самолетов F-35.
Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что не откажутся от планов купить российские комплексы.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , НАТО , Москва , США
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